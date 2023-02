Olieprijs consolideert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gedaald. Bij een settlement van 78,49 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,10 dollar goedkoper. Woensdag stonden de oliemarkten onder druk nadat de Energy Information Administration bekendmaakte dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met liefst 16,3 miljoen vaten zijn gestegen. De EIA-gegevens wijzen "op een trage consumentenvraag, een aarzelende raffinageactiviteit, een aanzienlijke opbouw van de olievoorraden en een stijgende binnenlandse olieproductie", volgens analisten van Sevens Report Research. Dit zijn "allemaal bearish factoren voor de oliemarkt." Toch is er enige steun voor de olieprijzen, nu Rusland zijn olieproductie me 500.000 vaten per dag gaat verlagen en de vraag vanuit een herstellend China sterk blijft. Het risico voor de olieprijzen blijft echter neerwaarts gericht, gezien de recessie waarschuwingen die wijzen op een mogelijke ineenstorting van de consumentenvraag in de komende maanden of kwartalen, aldus de analisten. Bron: ABM Financial News

