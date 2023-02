Tesla roept zo'n 400.000 voertuigen terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla roept zo'n 400.000 voertuigen terug vanwege problemen met de zelfsturende software in de auto's, die crashes kan veroorzaken. Dit werd donderdag bekend. In een terugroepbericht zeiden federale toezichthouders dat Tesla's (TSLA) Full Self Driving Beta-software, bedoeld voor rijden in de stad, het risico op crashes kan verhogen doordat voertuigen "snelheidslimieten overschrijden of op een onwettige of onvoorspelbare manier door kruispunten rijden." De National Highway Traffic Safety Administration zei dat 362.758 Tesla voertuigen zijn getroffen, en dat Tesla met een software-update zal komen om he euvel op te lossen. Het aandeel daalde even 1,5 procent na het nieuws, maar noteert inmiddels slechts licht lager. Bron: ABM Financial News

