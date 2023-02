Nog 2 weken voor Lavide om ENL-Agent te vinden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide Holding heeft tot en met 28 februari 2023 om de registratie van ING Bank als ENL-agent te verwijderen, anders wordt een dwangsom van 2.500 euro per dag opgelegd, met een maximum van 250.000 euro. Dit is de uitkomst van het kort geding dat ING Bank eerder deze maand heeft aangespannen tegen Lavide. "De Rechtbank is het eens met ING Bank dat Lavide de registratie van ING als ENL-agent had moeten verwijderen, maar krijgt daarvoor wel iets meer tijd", zei Lavide donderdagavond. De door ING Bank geëiste dwangsom vond de rechtbank exorbitant hoog en is dus verlaagd. Lavide zet de gesprekken met een mogelijke nieuwe listing agent direct na dit vonnis voort "en zal alles in het werk stellen om aan de deadline van het vonnis te voldoen", zei Lavide verder, dat ook meldde dat hier geen zekerheid over kan worden gegeven. "Lavide is financieel niet in staat om hoge dwangsommen te betalen", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.