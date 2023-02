Europese beurzen sluiten toch hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag toch in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg uiteindelijk 0,2 procent tot 465,24 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,2 procent op 15.533,64 punten. De Franse CAC 40 sloot een meer overtuigende 0,9 procent hoger bij een stand van 7.366,16 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent in de plus op 8.012,53 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets noemde het een handelsdag met twee gezichten: 's ochtends wisten de FTSE100 en CAC40 te pieken, maar in de middagsessie vielen de indexen terug na het verschijnen van tegenvallende inflatiedata uit de VS. Volgens Hewson tonen de Amerikaanse producentenprijzen, die in januari weer stegen, aan, dat "de inflatie weliswaar een hoogtepunt heeft bereikt, maar dat de daling geen rechte lijn naar beneden zal zijn." Morgan Stanley is evenwel te spreken over de prestaties van Europese aandelen. Eén van de voornaamste redenen is dat de Europese bankensector, een zwaargewicht op de Europese beurzen, momenteel de wind in de zeilen heeft. Daarnaast profiteert Europa, en dan met name de luxegoederensector, van de heropening van China. Op macro-economisch vlak was het in Europa vandaag rustig. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0681. WTI-olie werd iets goedkoper. Amerikaanse en Duitse obligatierentes liepen licht op. Bedrijfsnieuws Nestlé heeft in heel 2022 meer omzet geboekt, maar voorziet een vertraging van de omzetgroei in het lopende jaar 2023. Het aandeel verloor 2,5 procent. RELX heeft in 2022 meer omzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2021 en wil dit jaar opnieuw eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg ruim een procent. Umicore heeft in 2022 de resultaten zien teruglopen en verwacht een verdere daling in het lopende boekjaar. Het aandeel daalde een half procent. Commerzbank kwam met beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal. Het aandeel steeg meer dan 11,5 procent in Frankfurt. In Parijs won Orange 6,5 procent nadat het telecombedrijf de verwachtingen wist te verslaan. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen donderdag tot een half procent lager. Bron: ABM Financial News

