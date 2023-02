Kleine winst voor AEX na cijferregen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na opnieuw een stroom aan bedrijfsresultaten, 0,3 procent hoger gesloten op 771,69 punten. De AEX kwam rond half drie, na de publicatie van een serie Amerikaanse macrocijfers, wel wat onder druk te staan. "De reden voor de 'pullback' waren de Amerikaanse producentenprijzen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De Amerikaanse producentenprijzen bleken in januari onverwacht hard gestegen, en dit is slecht nieuws voor de inflatie en dus stak de rentevrees weer de kop op. "Dit blies een gat in het desinflatieverhaal", aldus Hewson, terwijl dit verhaal juist de aanjager van de beurzen was de afgelopen dagen. Verder wees de analist van CMC op de woorden van Loretta Mester van de Cleveland Fed. Zij zag bij het laatste rentebesluit overtuigend bewijs voor een rentestap van 50 basispunten. "En dit deed menig wenkbrauw fronzen", aldus Hewson, waarbij het de vraag is of meer beleidsmakers er zo over dachten. De tegenvallende producentenprijzen en de opmerkingen van Mester resulteerden in een stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente naar 3,830 procent. En ook de dollar profiteerde. De euro/dollar handelde op 1,0681. Olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was DSM met een koerswinst van 5,3 procent. Jefferies vond de cijfers niet verrassend en ook dat DSM nog wacht met het afgeven van een outlook verbaasde niet, aldus de zakenbank. Adyen en ING wonnen 3,1 en 2,1 procent. NN, dat net als DSM met cijfers kwam, steeg 1,8 procent, terwijl RELX 1,2 procent duurder werd na het openen van de boeken. Citi sprak van solide prestaties door het dataconcern. Heineken won een half procent. Femsa heeft laten weten het belang in Heineken volledig te gaan verkopen. Ahold Delhaize, woensdag nog de uitblinker na cijfers, leverde 1,6 procent in. Randstad verloor 3,1 procent. In de AMX ging ABN AMRO aan kop met een winst van 2,9 procent. Aperam volgde met 2,8 procent. Vrijdag opent luchtvaartmaatschappij Air France-KLM de boeken. Donderdag steeg het aandeel 2,1 procent. Arcadis daalde na cijfers 1,2 procent. Degroof Petercam sprak desalniettemin van solide resultaten. Galapagos en Vopak deden het ook minder, met verliezen van 1,2 en 1,0 procent. Bij de kleinere aandelen gingen de bouwers aan kop. BAM won na cijfers 5,6 procent en Heijmans 6,5 procent. BAM liet een goede winstmarge zien en keert ook weer dividend uit. Heijmans komt vrijdag met cijfers. Ordina leverde 6,6 procent in. ING sprak van teleurstellende resultaten, ondanks dat Ordina wel alle winst als dividend zal uitkeren. Pharming verloor 10 procent. De beoordeling van leniolisib van Pharming kost de Europese toezichthouder EMA meer tijd. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5, noteerden de Amerikaanse beurzen circa een half procent lager. Bron: ABM Financial News

