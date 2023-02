Fastned breidt Europees netwerk uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met het overschrijden van de grens van 250 stations in Europa. Dit meldde het bedrijf van snellaadstations donderdag. Fastned voegde twee stations toe aan zijn netwerk, één in Frankrijk en één in het Verenigd Koninkrijk. "De openingen dragen bij aan de missie van de oprichters van het bedrijf om de overgang naar elektrische mobiliteit te versnellen door in 2030 een netwerk van 1.000 snellaadstations te hebben", aldus het bedrijf. Volgens de Europese Raad zullen er tegen 2030 dertig miljoen elektrische voertuigen op de wegen van de EU rijden, aldus Fastned. Bron: ABM Financial News

