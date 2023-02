Beursblik: NN stelt gerust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) De aangroei van kapitaal in het vierde kwartaal bij NN Group stelde gerust en de verzekeraar bevestigde met een verhoging van het dividend de opvatting van ING, dat meer dividend beter is dan aandeleninkopen. Dat stelde ING donderdag in reactie op de cijfers van de verzekeraar. Voor een keerpunt in de koers is mogelijk meer duidelijkheid nodig, stelde analist Jason Kalamboussis. Het dividend van 1,79 euro per aandeel was hoger dan de consensusverwachting van 1,70 euro, terwijl ING mikte op 1,78 euro. Kalamboussis denkt dat dividenden beter zijn dan aandeleninkopen voor verzekeraars, zoals hij ook betoogde bij Ageas en Aegon. De aandeleninkoop was zoals verwacht beperkt tot het 'basisbedrag' van 250 miljoen euro, omdat de solvabiliteit onder de 200 procent blijft. Volgens analist Kalamboussis bleven er zorgen over de oplossing voor de demper van de risico-opslagen voor hypotheken in de berekening van de solvabiliteit, een regelgevingskwestie die de opwaartse ruimte voor de solvabiliteit en daarmee voor het dividend dreigt te beperken. In Japan waren de afgelopen vier jaar twee 'ongelukken' met tegenvallers in het toezicht, wat volgens Kalamboussis voldoende reden is om een exit te overwegen. Het aandeel NN Group steeg donderdagmiddag bijna 3 procent. Bron: ABM Financial News

