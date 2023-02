Wall Street koerst af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,7 procent in het rood. De Nasdaq lijkt meer dan een procent lager te gaan openen.

Wall Street sloot woensdag nog hoger, na beter dan verwachte detailhandelsverkopen, wat werd gezien als een teken van economische kracht, maar wat de Federal Reserve er ook toe zou kunnen aanzetten om de rentes te blijven verhogen.

"De Amerikaanse markten kenden een sterke sessie, zelfs toen de detailhandelsverkopen van januari uitkwamen op een stijging van 3 procent. Hoewel dit uitstekend nieuws is voor de Amerikaanse economie, is het slecht nieuws voor degenen die denken dat de Fed de komende maanden het tempo van de renteverhogingscyclus zal vertragen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Wat je in februari ziet gebeuren, is dat je een heleboel verschillende data hebt die beter zijn dan iedereen had verwacht", aldus marktanalist Ross Mayfield van Baird. "Het laat zien dat de economie goed omgaat met de hogere rentes", aldus Mayfield.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week licht is gedaald, met 1.000 aanvragen.

De Amerikaanse producentenprijzen stegen in januari op maandbasis met 0,7 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 6,0 procent. Dat is wel minder dan de 6,5 procent in december.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in januari fractioneel gestegen, terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen daalde.

Opmerkelijk was dat de index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia in februari onverwacht hard daalde. De index daalde naar -24,3 in februari van -8,9 in januari. Economen hadden juist op een kleine verbetering gerekend. De Empire State index liet woensdag nog een flinke verbetering zien, terwijl hier juist was gerekend op een verslechtering.

De euro/dollar noteerde op 1,0692. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0688 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0689 op de borden.

Olie noteerde donderdag 0,1 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Apple noteerde voorbeurs 0,9 procent lager, nadat The Wall Street Journal meldde dat het Amerikaanse ministerie van justitie de afgelopen maanden zijn inspanningen heeft opgevoerd om een mogelijke mededingingszaak tegen de iPhone-maker te beginnen.

Cisco steeg voorbeurs 3,0 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De Amerikaanse maker van netwerkdiensten, vergadertools en beveiligingssoftware verhoogde zijn outlook voor het hele boekjaar.

Roku won voorbeurs 9,5 procent. De streamingdienst rapporteerde over het vierde kwartaal een meevallend verlies en een beter dan verwachte omzet.

Het aandeel Shopify noteerde voorbeurs 13,0 procent lager. Hoewel het techbedrijf een verrassende winst rapporteerde, was de omzetverwachting zwak.

Zillow steeg 3,2 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Nabeurs komen onder andere Applied Materials en DoorDash met cijfers.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 4.147,60 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het groen op 34.128,05 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 12.070,59 punten.