Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 466,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 15.580,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,1 procent met een stand van 7.378,30 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 8.012,42 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn de hogere rentes geen belemmering voor de aandelenbeurzen. De waarderingen kunnen dan ook "best nog wat verder herstellen" na de correctie van vorig jaar. "Beleggers zien weer kansen in de markt, voor langere termijn. Sectoren die in de afgelopen maanden nog zijn afgestraft, hebben nu weer de interesse van beleggers", zo zag analist Danni Hewson van AJ Bell. Hewson wees op de recordstand voor de Britse FTSE 100. Beleggers hebben er vertrouwen in dat de inflatie terugloopt, waardoor centrale banken, waaronder de Bank of England, het tempo van de renteverhogingen kunnen terugschroeven. "Door de recente outperformance van de Europese beurzen ten opzichte van Wall Street, laten de Europese aandelenmarkten de beste relatieve prestaties zien in meer dan 20 jaar", aldus strateeg Graham Secker van Morgan Stanley. Verder ziet marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de focus van beleggers verschuiven naar de ontwikkeling van de Amerikaanse producentenprijzen vanmiddag, en de bevestiging dat de verstoringen in de aanvoerketens scherp afnemen. Hewson merkte op dat de vrachttarieven al flink zijn teruggelopen, net als de energiekosten. Er wordt verwacht dat de producentenprijzen uitkomen op 5,4 procent tegen 6,2 procent in december. De wekelijkse steunaanvragen zullen vermoedelijk zijn gestegen van 196.000 naar 200.000, zo merkte Hewson op. Daarnaast komen nog de woningbouwcijfers en de activiteitenindex van Philadelphia over febrauri naar buiten. Sprekers zijn vandaag ECB-bestuurders Fabio Panetta en Philip Lane, vice-voorzitter van de ECB Luis de Guindos, Bundesbank-president Joachim Nagel, de president van de Ierse centrale bank Gabriel Makhlouf, de voorzitter van de Fed van St. Louis James Bullard, Fed-bestuurder Lisa Cook en voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Lester. Olie werd donderdag goedkoper. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 78,11 dollar, terwijl voor een april-future Brent 84,80 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0705. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0707 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0682 op de borden.



Bedrijfsnieuws Nestlé heeft in heel 2022 meer omzet geboekt, maar voorziet een vertraging van de omzetgroei in het lopende jaar 2023. De koers van het aandeel Nestlé daalde 1,0 procent. RELX heeft in 2022 meer omzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2021 en wil dit jaar opnieuw eigen aandelen inkopen. De koers van het aandeel RELX noteerde 2,7 procent hoger. Umicore heeft in 2022 de resultaten zien teruglopen en verwacht een verdere daling in het lopende boekjaar. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent hoger. In Parijs noteerden vier aandelenkoersen onder de slotnoteringen van woensdag, op de beurs van Frankfurt waren dat er dertien. Maar de minnen zijn bescheiden. De grootste stijgers zijn in Frankfurt de aandelenkoersen van Adidas en Airbus met bijna 3 procent en in Parijs van Orange en Pernod Ricard met 5,7 en 5,1 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.147,61 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.128,05 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 12.070,59 punten. Bron: ABM Financial News

