Beursblik: NN Group beschermt solvabiliteit

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group hield de solvabiliteit in het vierde kwartaal op peil met onder meer betere hedges, terwijl het Nederlandse schadebedrijf profiteerde van lagere brandschades. Dat stelde UBS donderdag in een reactie op de cijfers. De solvabiliteit was 5 procentpunt hoger dan verwacht per eind 2022, door actief risicobeheer, met name een betere risico-afdekking met derivaten, wat de solvabiliteit met 9 procentpunt opkrikte, volgens UBS. NN Group liet bovendien weten dat de solvabiliteit vorige week nog steeds ongeveer op hetzelfde niveau was als eind vorig jaar. Dat was een meevaller, omdat UBS rekende op 185 procent eind januari, na aftrek van de aandeleninkoop van 250 miljoen euro, die 3 procentpunt van de solvabiliteit afhaalt. De analisten van UBS verwachten een kleine koersstijging naar aanleiding van de cijfers op basis van het hoger dan verwachte dividend en de positieve vooruitblik op de solvabiliteit. UBS heeft een koopadvies met een koersdoel van 42,50 voor NN Group. Het aandeel stond donderdag 2,8 procent hoger op 41,35 euro. Bron: ABM Financial News

