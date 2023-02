Video: Europese beursrally zet door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten zullen de komende tijd beter blijven presteren dan die in Amerika. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Eén van de voornaamste redenen is dat de Europese bankensector, een zwaargewicht op de Europese beurzen, momenteel de wind in de zeilen heeft. Daarnaast profiteert Europa, en dan met name de luxegoederensector, van de heropening van China.



Tot slot is Europa volgens Juvyns goed gepositioneerd dankzij het in de afgelopen jaren opgebouwde specialisme in de energietransitie. De beleggingsstrateeg benadrukt wel dat er wel degelijk risico's zijn, "maar het huidige herstel in Europa is wel terecht." Klik hier voor: Europese beursrally zet door Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.