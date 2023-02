Valuta: euro stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rondom 1,07 dollar "De dollar heeft zich verder kunnen herstellen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO donderdag tegen ABM Financial News. "De Amerikaanse detailhandelsverkopen kwamen hoger uit dan verwacht, wat de dollar ook ondersteunde. Zolang de euro boven het tweehonderddaags voortschrijdend gemiddelde blijft van momenteel op 1,0325 dollar, blijft de opwaartse trend van kracht en is de beweging sinds 2 februari een tijdelijk herstel van de dollar", aldus Boele. Het aandachtsveld wordt donderdag bepaald door de steunaanvragen in de Verenigde Staten die naar verwachting met 4.000 oplopen naar 200.000. Verder komen nog de woningbouwcijfers en de producentenprijzen over januari en de activiteitenindex van Philadelphia over febrauri naar buiten. Sprekers zijn vandaag ECB-bestuurders Fabio Panetta en Philip Lane, vice-voorzitter van de ECB Luis de Guindos, Bundesbank-president Joachim Nagel, de president van de Ierse centrale bank Gabriel Makhlouf, de voorzitter van de Fed van St. Louis James Bullard, Fed-bestuurder Lisa Cook en voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Lester De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,0704 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8876 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2063 dollar. Bron: ABM Financial News

