AEX hoger na reeks bedrijfscijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Kort na elf uur won de AEX 0,7 procent op 775,36 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn de hogere rentes geen belemmering voor de aandelenbeurzen. De waarderingen kunnen dan ook "best nog wat verder herstellen" na de correctie van vorig jaar. "En voor wat betreft de angst voor hogere rentes, gaat het vooral om de snelheid van de renteverandering en de volatiliteit die daarmee gepaard gaat", aldus Wiersma. "Beleggers zien weer kansen in de markt, voor langere termijn. Sectoren die in de afgelopen maanden nog zijn afgestraft, hebben nu weer de interesse van beleggers", zo zag analist Danni Hewson van AJ Bell. Hewson wees op de recordstand voor de Britse FTSE 100. Beleggers hebben er vertrouwen in dat de inflatie terugloopt, waardoor centrale banken, waaronder de Bank of England, het tempo van de renteverhogingen kunnen terugschroeven. "Door de recente outperformance van de Europese beurzen ten opzichte van Wall Street, laten de Europese aandelenmarkten de beste relatieve prestaties zien in meer dan 20 jaar", aldus strateeg Graham Secker van Morgan Stanley. Verder ziet marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de focus van beleggers verschuiven naar de ontwikkeling van de Amerikaanse producentenprijzen vanmiddag, en de bevestiging dat de verstoringen in de aanvoerketens scherp afnemen. Hewson merkte op dat de vrachttarieven al flink zijn teruggelopen, net als de energiekosten. Er wordt verwacht dat de producentenprijzen uitkomen op 5,4 procent tegen 6,2 procent in december. De wekelijkse steunaanvragen zullen vermoedelijk zijn gestegen van 196.000 naar 200.000, zo merkte Hewson op. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0706. De olieprijzen daalden met een half procent tot 78,20 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging DSM na cijfers aan kop met een koerswinst van 4,4 procent. DSM verraste niet, aldus Jefferies. Verzekeraar NN Group won daarnaast 2,7 procent en RELX 3,0 procent, nadat beide bedrijven met cijfers kwamen. Citi sprak van solide resultaten voor RELX en UBS was ook niet ontevreden over NN. Randstad verloor 1,7 procent. In de AMX wonnen SBM Offshore en Aperam tot 1,9 procent. Arcadis verloor na het overleggen van cijfers juist 3,0 procent. Vopak verloor 2,4 procent. Daarmee gaf het aandeel bijna alle winsten van woensdag prijs, toen het tankopslagbedrijf met cijfers kwam. Bouwer BAM kreeg applaus na het overleggen van jaarcijfers, waarbij vooral de oplopende winstmarge in de smaak viel. Ook keert de bouwer weer dividend uit. Het aandeel won 12,0 procent. Ordina verloor juist 7,4 procent na cijfers, terwijl Pharming 11,2 procent prijs gaf. De beoordeling van leniolisib van Pharming kost de Europese toezichthouder EMA meer tijd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.