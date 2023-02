Beursblik: Ordina stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het vierde kwartaal van 2022 tegenvallend gepresteerd, maar ING signaleerde ook een doekje voor het bloeden nu het bedrijf de hele winst als dividend wil uitkeren. Dit bleek donderdag uit een analyse van de bank. Deze pay-out laat Ordina wel afhangen van eventuele overnames. Als die zich aandienen, dan komt de pay-out op 50 tot 70 procent te liggen. Het aangepaste operationele resultaat (EBITDA) over het vierde kwartaal kwam met 11,6 miljoen euro onder de verwachte 13,5 miljoen euro van ING uit. Ordina lijkt er nog steeds vertrouwen in te hebben dat het dit jaar een marge haalt van 12 procent, "maar dit zal uitdagend worden volgens ons, gezien de aanhoudende inflatiedruk", schreef ING. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Ordina met een koersdoel van 5,25 euro. Het aandeel Ordina noteerde donderdag op een groen Damrak 7,9 procent lager op 3,90 euro. Bron: ABM Financial News

