Beursblik: solide resultaten voor Arcadis

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft opnieuw solide resultaten laten zien. Dit concludeerde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam, die het koersdoel voor het aandeel verhoogde van 43 naar 48 euro met een onveranderd Houden advies. De resultaten lieten volgens Van Beek een gezonde autonome groei zien, wat naar verwachting zal doorzetten in 2023, gesteund door een sterk orderboek. De autonome groei bedroeg in het vierde kwartaal 11 procent, terwijl Degroof Petercam rekende op 6 procent en de consensus uitging van een groei van 7 procent. De operationele EBITA kwam, ondanks de meevallende omzetgroei, met 295 miljoen euro evenwel onder de raming van Degroof Petercam van 298 miljoen euro uit. De consensus raamde dit resultaat op 296 miljoen euro. Daarentegen was de vrije kasstroom in 2022 van 173 miljoen euro ruim boven de door Degroof geraamde 105 miljoen euro en de consensus van 118 miljoen euro. Van Beek concludeert dat Arcadis een stevige taak te wachten staat om de overnames van IBI en DPS te integreren. "Als gevolg hiervan zullen de herstructureringskosten in 2023 op een hoog niveau blijven", aldus Van Beek. Het aandeel Arcadis noteerde donderdag 0,8 procent lager op 42,94 euro. Bron: ABM Financial News

