Beursblik: DSM verrast niet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het vierde kwartaal een aangepaste EBITDA behaald van 293 miljoen euro, wat geen grote verrassing was. Dit stelden analisten van Jefferies donderdag. Jefferies rekende op 300 miljoen euro, terwijl de consensus op 294 miljoen euro rekende. Dat DSM pas met een outlook komt na goedkeuring van de fusie met Firmenich, verbaast niet, aldus de analisten. DSM zal de hogere grondstoffenkosten en lagere vitamineprijzen opvangen met prijsverhogingen, terwijl de kosten worden verlaagd, aldus de bank. Jefferies herhaalde het koopadvies op DSM met een koersdoel van 145,00 euro. Het aandeel stijgt donderdag 2,9 procent tot 122,75 euro. Bron: ABM Financial News

