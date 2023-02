Beursblik: solide resultaten RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft opnieuw solide resultaten geboekt in 2022, waarbij de omzet iets beter dan verwacht was, terwijl de winst conform verwachting was. Dit stelden analisten van Citi donderdag. De onderliggende trends zijn volgens Citi min of meer in lijn met de verwachtingen en er is zelfs opwaarts potentieel voor de zakelijke evenementen en beurzen die RELX organiseert, maar dit zal geen grote veranderingen in de consensus teweeg brengen. Dit heeft onder meer te maken met factoren als wisselkoersen en de stijgende rentes en belastingen. "Het zou een verrassing zijn als de consensus voor de winst per aandeel significant wordt aangepast op basis van deze resultaten. Het is eerder mogelijk dat deze verwachtingen iets omlaag gaan", aldus de analisten. Citi heeft een Neutraal advies op RELX. Het aandeel steeg vanochtend met 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.