Meer omzet voor Nestlé

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft in heel 2022 meer omzet geboekt, maar voorziet een vertraging van de omzetgroei in het lopende jaar 2023. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de Zwitserse voedselgigant. De Zwitserse voedingsmiddelen en drankengigant boekte in het afgelopen jaar een 8,3 procent hogere omzet op autonome basis. Nestlé mikte op een groei van 8,0 tot 8,5 procent na deze outlook vorig jaar meerdere malen te hebben verhoogd. De onderliggende operationele marge bedroeg 17,1 procent, hetgeen een daling betekende van 30 basispunten. De onderliggende winst per aandeel steeg met 9,4 procent in constante valuta en met 8,4 procent op gerapporteerde basis tot 4,80 frank. De vrije kasstroom liep terug van 8,7 miljard naar 6,6 miljard frank. Nestlé wil een dividend voorstellen van 2,95 frank per aandeel, hetgeen een verhoging van 15 cent betekent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf verhoogt al 28 jaar op rij het dividend. Afgelopen jaar gaf Nestlé 10,6 miljard frank terug aan aandeelhouders via het nog lopende inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 20 miljard frank. Outlook Nestlé verwacht voor het lopende jaar een autonome omzetgroei van 6 tot 8 procent en een onderliggende operationele marge van 17,0 tot 17,5 procent. De onderliggende winst per aandeel tegen constante wisselkoersen zal naar verwachting dit jaar met 6 tot 10 procent stijgen. Doelstellingen intact Op middellange termijn, tot en met 2025, mikt Nestlé nog altijd op een autonome omzetgroei van circa 5 procent en een operationele marge van 17,5 tot 18,5 procent. De onderliggende winst per aandeel stijgt per jaar naar verwachting met 6 tot 10 procent, gemeten in constante valuta. Bron: ABM Financial News

