AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een hogere opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent.

Woensdag koerste de AEX onder aanvoering van zeer positief ontvangen cijfers van supermarktconcern Ahold al krap een procent hoger naar 769,73 punten. Dinsdag wist de index ook al te stijgen.

Een hoger dan verwachte Amerikaanse inflatie in januari, die dinsdagmiddag werd vrijgegeven, maakte zodoende weinig indruk op beleggers op Beursplein 5.

De stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente sinds de cijfers, met ongeveer 10 basispunten, laat wel zien dat beleggers inmiddels rekening houden met meer renteverhogingen door de Federal Reserve, die nodig worden geacht om de inflatie snel genoeg omlaag te drukken.

De Amerikaanse aandelenmarkten schommelden woensdag tussen lichte winsten en verliezen, na een volatiele sessie op dinsdag, nadat dus bleek dat de inflatie voldoende hoog is voor de Federal Reserve om de rente te blijven verhogen.

"De aanvankelijke positieve reactie in S&P futures [op het inflatierapport] leek raar en weerspiegelde hoogstwaarschijnlijk het opruimen van hedges en andere derivatenposities. De markt kwam uiteindelijk tot de interpretatie dat de inflatie hardnekkig hoog blijft en dat het traject naar beneden waarschijnlijk langer zal duren dan verwacht", zei Saxo Bank.

Hoofdgraadmeter S&P 500 klom donderdag uiteindelijk enkele tienden van een procent, terwijl techbeurs Nasdaq krap een procent won.

Amerikaanse beleggers kregen onder meer een duwtje in de rug door opvallend sterke Amerikaanse detailhandelsverkopen in januari. De markt rekende er juist op dat de data zouden aantonen dat de Amerikaanse consument de effecten voelt van de hogere prijzen met als gevolg een zwakkere vraag. De verkopen bleken in januari op maandbasis echter juist met 3,0 procent veel sterker dan verwacht te zijn gestegen.

In Azië is het sentiment vanochtend positief, met winsten voor Hongkong en Seoel van krap twee procent, terwijl Sydney en Tokio iets minder dan een procent winnen.

De olie-future wint daarnaast vanochtend krap een procent op 79,25 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

NN Group boekte een lager operationeel resultaat over de tweede helft van 2022, door de verkoop van de vermogensbeheertak, maar genereerde wel meer kapitaal, terwijl ook de solvabiliteit licht verbeterde.

In 2022 boekte DSM een 15 procent hogere omzet van 8,39 miljard euro, terwijl analisten hadden gerekend op 8,41 miljard euro. Dat leverde een aangepaste EBITDA op van 1,40 miljard euro. Dat was in 2021 nog 1,38 miljard euro, terwijl analisten rekenden op 1,40 miljard euro.

Over het afgelopen jaar bedroeg het operationeel bedrijfsresultaat van Arcadis 400 miljoen euro, tegen 347 miljoen euro in 2021. De nettowinst daalde 19 procent tot 136 miljoen euro op een omzet van 3,0 miljard euro, tegenover 2,6 miljard euro in 2021.

De omzet van Ordina steeg het afgelopen kwartaal met 6,0 procent naar 110,2 miljoen euro. Ordina boekte in het vierde kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 11,6 miljoen euro, in vergelijking met 14,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de marge daalde van 13,9 procent naar 10,5 procent. Deze daling hield verband met een lagere productiviteit en absenties, aldus Ordina in een korte verklaring.

BAM heeft in 2022 de eigen margedoelstelling ruim gehaald. Het resultaat stelt BAM in staat om een dividend voor te stellen over 2022 van 0,15 euro.

Vastned heeft in 2022 de bruto huurinkomsten flink zien stijgen en boekte een beduidend hogere winst.

Het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa wil zijn resterende aandelenbelang in Heineken geheel verkopen en treedt per direct terug uit de board van de bierbrouwer.



De beoordeling van leniolisib van Pharming kost het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau meer tijd. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft besloten het tijdsschema voor beoordeling van de aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van leniolisib te wijzigen naar 'standaard'.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.147,61 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.128,05 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent hoger op 12.070,59 punten.