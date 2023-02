Femsa wil belang in Heineken verkopen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa wil zijn resterende aandelenbelang in Heineken geheel verkopen en treedt per direct terug uit de board van de bierbrouwer. Dat maakte Heineken donderdag bekend.

Heineken kocht in 2010 de brouwerijen van Femsa, in ruil voor een fors aandelenbelang in de Nederlandse bierreus. Femsa heeft nu na een strategische evaluatie laten weten dat het bedrijf zich uitsluitend wil richten op de detailhandel, Coca Cola FEMSA en digitaal.

"We zijn dankbaar voor de toewijding en steun van José Antonio Fernández Carbajal in de raad van bestuur in de afgelopen dertien jaar", stelden directeuren Charlene de Carvalho-Heineken en Michel de Carvalho.

Het aandeel Heineken ging in 2017 onderuit nadat Femsa een belang van 3,9 procent in Heineken nv verkocht, of bijna 22,5 miljoen aandelen. Tegelijk werden 7,7 miljoen stukken Heineken Holding verkocht.

Het belang daalde door die transacties tot 8,63 procent in Heineken nv en 12,26 procent in Heineken Holding. Sindsdien zijn er in het register van de AFM geen nieuwe meldingen geweest van Femsa.

Een flinke portie van de verkochte aandelen werd toen gekocht door L'Arche Green, het vehikel waarmee de familie Heineken de bierbrouwer controleert.