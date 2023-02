Hogere huurinkomsten voor Aedifica in 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica heeft in het afgelopen boekjaar meer winst geboekt door hogere huurinkomsten. Dit bleek donderdag uit cijfers van de zorgvastgoedinvesteerder. De huurinkomsten bedroegen in 2022 273,1 miljoen euro, in vergelijking met 232,1 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettoresultaat van 331,8 miljoen euro, tegen 281,8 miljoen euro een jaar eerder. Het EPRA-resultaat bedroeg 181,4 miljoen euro, ofwel 4,76 euro per aandeel, in vergelijking met 151,5 miljoen euro, ofwel 4,35 euro per aandeel, in 2021. De vastgoedportefeuille werd ultimo 2022 gewaardeerd op bijna 5,7 miljard euro, een stijging van circa 807 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2021. Het investeringsprogramma bedroeg eind 2022 671 miljoen euro in voorverhuurde ontwikkelingsprojecten en acquisities in uitvoering, waarvan nog 489 miljoen euro moet worden geïnvesteerd. Het afgelopen jaar werden in totaal 40 projecten en acquisities afgerond met een totaal investeringsbudget van circa 295 miljoen euro. De schuldgraad bedroeg eind 2022 43,6 procent. De zorgvastgoedinvesteerder stelt voor het boekjaar 2022 een dividend voor van 3,70 euro per aandeel. Outlook Het concern ziet 2023 als een overgangsjaar, waarin nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen de verwachtingen van de investeringsmarkt en de exploitanten enerzijds en de gestegen financieringskosten anderzijds. Dit zal zich volgens Aedifica waarschijnlijk vertalen in een trager investeringsritme "omdat de groep zich vooral zal concentreren op de uitvoering van haar toegezegde investeringsprogramma, met behoud van een sterke balans en een schuldgraad van circa 45 procent", aldus het bedrijf. Aedifica raamt het EPRA-resultaat voor 2023 op 200 miljoen euro, ofwel 5,03 euro per aandeel. Voor het boekjaar 2023 wordt een dividend voorgesteld van 3,80 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.