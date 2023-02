Vastned ziet winst omhoogschieten

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in 2022 de bruto huurinkomsten flink zien stijgen en boekte een beduidend hogere winst. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het vastgoedfonds.

CEO Reinier Walta sprak van een sterk jaar, waarbij de portefeuille voor alle markten veerkrachtig is gebleken. "De portefeuille is robuust gebleken en de bekende winkelstraten zijn weer populair", aldus Walta. De topman waarschuwde wel dat het belangrijk is om terughoudend te blijven. "Vastned is niet immuun voor de gestegen rentes, geopolitieke ontwikkelingen en economische onzekerheden." Als gevolg besloot Vastned geen outlook af te geven voor het directe resultaat in 2023.

Vanwege het huidige klimaat van stijgende rentes, een stijgend rendement op retailvastgoed en het vermoedelijk wegvallen van het FBI-regime in 2025, wil Vastned zich "strategisch heroriënteren". "In deze heroriëntatie overwegen we alle strategische opties voor het bedrijf", aldus Walta.

Cijfers

De bezettingsgraad steeg naar 98,6 procent eind december 2022 van 97,9 procent een jaar eerder, terwijl Vastned erin slaagde om 98,2 procent van de huren te incasseren, tegen 95,7 procent in 2021.

Vastned boekte in 2022 bruto huurinkomsten van 66,4 miljoen euro, in vergelijking met 62,2 miljoen euro in 2021. De huurinkomsten stegen op vergelijkbare basis met 7,5 procent.

De waarde van de portefeuille liep wel met 1,2 procent terug op jaarbasis.

Het vastgoedfonds boekte een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, in 2022 van 35,2 miljoen euro, in vergelijking met 33,1 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel was dit een stijging van 1,93 naar 2,05 euro.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, verbeterde naar 3,8 miljoen euro negatief van 18,7 miljoen euro negatief een jaar eerder, of van een verlies van 1,09 naar een verlies van 0,22 euro per aandeel.

Het totale beleggingsresultaat na belastingen kwam daarmee uit op 36,3 miljoen euro, tegen 15,8 miljoen euro een jaar eerder.

De schuldratio kwam uit op 43,4 procent eind december tegen 43,0 procent een jaar eerder.

Vastned stelt een totaaldividend voor van 1,85 euro per aandeel tegen 1,73 euro per aandeel in 2021.