Meer omzet voor Ordina

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het laatste kwartaal van 2022 een hogere omzet, maar lagere resultaten geboekt. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het IT-bedrijf. De omzet steeg met 6,0 procent naar 110,2 miljoen euro. Ordina boekte in het vierde kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 11,6 miljoen euro, in vergelijking met 14,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de marge daalde van 13,9 procent naar 10,5 procent. Deze daling hield verband met een lagere productiviteit en absenties, aldus Ordina in een korte verklaring. Onder de streep restte een nettowinst van 5,6 miljoen euro in vergelijking met 7,6 miljoen euro vorig jaar. De netto kaspositie bedroeg eind december 37,2 miljoen euro tegen 43,6 miljoen euro eind december 2021. Ordina realiseerde over heel 2022 een vrije kasstroom van 27,1 miljoen euro. Dat was minder dan de 27,6 miljoen euro in 2021. In heel 2022 steeg de omzet met bijna 9 procent tot meer dan 429 miljoen euro. De nettowinst daalde echter van 24,6 naar 23,9 miljoen euro. Dividend Ordina stelt over 2022 een dividend voor van 0,395 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

