Werkloosheid Nederland iets omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is in januari iets toegenomen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal werklozen lag in januari op 360.000. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking, 0,1 procentpunt hoger dan in december.

In de maanden november tot en met januari nam het aantal werklozen nog licht af met gemiddeld 2.000 per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in dezelfde periode met gemiddeld 31.000 per maand.

UWV verstrekte 154.000 lopende WW-uitkeringen eind januari 2023. Dat zijn er ruim 5.000 meer dan een maand eerder, een stijging met 3,5 procent.

Een stijging aan het begin van het jaar is gebruikelijk. In de wintermaanden is er vaak minder werk in de bouw en landbouw en er lopen veel contracten af aan het eind van het kalenderjaar, lichtte het CBS toe.