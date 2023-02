Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 10 februari zijn gestegen met 16,3 miljoen vaten tot 471,4 miljoen stuks.

De benzinevoorraden stegen met 2,3 miljoen vaten tot 241,9 miljoen vaten.

Maar de voorraden stookolie en diesel daalden met 1,3 miljoen vaten tot 119,2 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 86,5 procent. Dat was een week eerder 87,9 procent.

Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat een stijging van de Amerikaanse ruwe olievoorraden van 10,5 miljoen vaten.

De olieprijzen zakten dinsdag ook al nadat uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de inflatie hardnekkig hoog blijft, wat de verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen van de Federal Reserve deed stijgen.

Ondertussen zei het IEA in zijn maandelijkse rapport dat het verwacht dat de vraag naar olie dit jaar zal groeien tot 101,9 miljoen vaten per dag, wat een record zou zijn. Het cijfer, dat een stijging van 200.000 vaten per dag markeert ten opzichte van de prognose van januari, wat bijna volledig te danken aan de sterk groeiende vraag in Azië. Dit zou een totale groei betekenen van 2 miljoen vaten per dag dit jaar, waarbij Azië goed is voor 1,4 miljoen vaten per dag en China alleen al voor 900.000 vaten per dag.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,6 procent, ofwel 0,47 dollar, lager op 78,59 dollar op de New York Mercantile Exchange.