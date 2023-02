Beursblik: BAM gaat weer dividend uitkeren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in 2022 een hogere marge gerealiseerd en de bouwer zal weer dividend gaan uitkeren. Dit verwacht analist Thijs Hollestelle van ING in aanloop naar de cijferrapportage die de bouwer donderdag voorbeurs zal presenteren. Hollestelle rekent op een winstmarge in 2022 van 4,25 procent, ten opzichte van een marge van 3,8 procent een jaar eerder. BAM gaf zelf een verwachting voor de marge af van minimaal 4,0 procent. ING rekent daarnaast op een EBITDA van 323 miljoen euro, waarbij rekening is gehouden met een boekwinst op de verkoop van het belang in het Duitse Ways & Freytag van 52 miljoen euro. Exclusief de boekwinst zal de EBITDA uitkomen op circa 270 miljoen euro, aldus de analist. Hollestelle stelde eerder dat de verkoop van de Duitse infrastructuur tak, halverwege het afgelopen jaar, één van de belangrijkste stappen in het lopende desinvesteringsprogramma was en het risicoprofiel van BAM een stuk gunstiger maakte. De analist van ING voorziet een dividendvoorstel van 0,12 euro per aandeel, hetgeen in mei uitgekeerd zal worden. Hiermee zou het dividend rendement van BAM uitkomen op circa 5 procent. De consensusverwachting voor de dividenduitkering ligt met 0,17 euro een stuk hoger dan de raming van ING. De analist merkte verder op dat de solvabiliteit van BAM eind 2022 naar verwachting op circa 21 procent is uitgekomen, ten opzichte van 14,5 procent een jaar eerder, hetgeen volgens Hollestelle de verbeterde financiële positie van het bedrijf onderstreept. De ratio kwam aan het eind van het derde kwartaal al uit op ruim 21 procent. De netto kaspositie zal daarnaast naar verwachting iets teruggevallen zijn naar 811 miljoen euro, na de terugbetaling van de ontvangen overheidssteun tijdens de coronacrisis. Voor 2023 rekent ING voor BAM op een EBITDA van 289 miljoen euro met een marge van 4,7 procent.? Het aandeel BAM staat op de Benelux favorietenlijst van ING met een koersdoel van 3,50 euro. Bron: ABM Financial News

