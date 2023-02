Wall Street koerst af op lager slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.132,39 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.003,06 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 12.005,91 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden woensdag, na een volatiele sessie op dinsdag, nadat bleek dat de inflatie voldoende hoog is voor de Federal Reserve om de rente te blijven verhogen.

"De aanvankelijke positieve reactie in S&P futures [op het inflatierapport] leek raar en weerspiegelde hoogstwaarschijnlijk het opruimen van hedges en andere derivatenposities. De markt kwam uiteindelijk tot de interpretatie dat de inflatie hardnekkig hoog blijft en dat het traject naar beneden waarschijnlijk langer zal duren dan verwacht", zei Saxo Bank.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 7,7 procent. De marktindex daalde van 249,5 naar 230,4.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn in januari op maandbasis gestegen met 3,0 procent, wat meer was dan de 0,9 procent waar de markt op rekenden. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 2,3 procent.

De Empire State-index steeg van -32,9 in januari naar -5,8 deze maand. Er was vooraf gerekend op -20,3.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in januari gelijk gebleven, terwijl een groei was voorzien.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in februari sterker dan verwacht verbeterd. De vertrouwensindex steeg van 35 naar 42.

De euro/dollar noteerde op 1,0673. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0676 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0735 op de borden.

De olieprijs daalde tot 0,6 procent, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, woningbouw en bouwvergunningscijfers, de Philadelphia Fed-index en de producentenprijzen.

Bedrijfsnieuws

Kraft Heinz boekte in het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten, na een prijsverhoging van meer dan 15 procent. Kraft boekte een nettowinst van 890 miljoen dollar, of 0,72 dollar per aandeel, tegen een verlies van 257 miljoen dollar een jaar eerder. Het aandeel steeg 0,1 procent.

Airbnb boekte vorig jaar voor het eerst winst, dankzij toenemende internationale boekingen. Het aandeel won 13,5 procent.

Tripadvisor noteerde 1,7 procent hoger, na een omzetstijging in het afgelopen kwartaal, dankzij sterke vraag naar stadsrondleidingen hotelovernachtingen.

Devon Energy verloor 11,6 procent. Het olie- en gas bedrijf meldde een lagere kwartaal winst en voorziet een productiedaling in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar.

Ammo verlaagde zijn verwachtingen na een verlies in het afgelopen kwartaal, door een omzetdaling van 40 procent. Het aandeel daalde 14,4 procent.

Taiwan Semiconductor Manufacturing verloor 5,7 procent, nadat Berkshire Hathaway liet weten zijn investering in de chipfabrikant voor 86 procent te hebben verkocht.



Roblox, de maker van populaire online games, verloor 24,7 procent na cijfers.