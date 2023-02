Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel CM.com Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor CM.com verlaagd van 11,00 euro naar 10.00 euro, maar handhaafde het Houden advies, nadat het bedrijf zwakker dan verwachte resultaten rapporteerde. Zo kwam de omzet circa 18 procent onder de afgegeven outlook uit, merkten de analisten op. Vooruit kijkend herhaalde het management de ambitie om tegen het einde van 2023 een break-even EBITDA te bereiken en tegen het einde van 2024 een break-even cashflow. "Het zwakke momentum eind 2022 begin 2023 betekent echter dat er nog genoeg te doen is om deze doelstellingen te halen", oordeelde Jefferies. Het aandeel CM.Com sloot woensdag 12,5 procent lager op 9,93 euro. Bron: ABM Financial News

