Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 464,36 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 15.506,34 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,2 procent op 7.300,86 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,6 procent hoger op 7.997,83 punten.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen in januari vielen hoger uit dan verwacht. De markt rekende er juist op dat de data zouden aantonen dat de Amerikaanse consument de effecten voelt van de hogere prijzen met als gevolg een zwakkere vraag. De verkopen bleken in januari op maandbasis juist met 3,0 procent veel sterker dan verwacht te zijn gestegen.

"Deze veerkracht van de consument zal de vastberadenheid van de Federal Reserve om door te gaan met het verhogen van de rente alleen maar versterken", merkte CMC Markets op. En ook de meeste andere macrocijfers uit de VS vandaag wezen op een sterke economie.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de industriële productie in de eurozone in december op maandbasis is gedaald met 1,1 procent. Op jaarbasis daalde de productie zelfs met 1,7 procent.

De export in de eurozone is in december 2022 grofweg even sterk gestegen als de import. Beide stegen met circa 9,0 procent, wat resulteerde in een tekort op de handelsbalans van 8,8 miljard euro.

Britse producentenprijzen zijn in januari op jaarbasis met 13,5 procent gestegen, terwijl de consumentenprijzen op jaarbasis met 10,1 procent stegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0673. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0737 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0735 op de borden.

De olieprijs daalde bijna 2,0 procent, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2022, zoals voorzien door analisten, meer omzet behaald dan in de drie maanden ervoor, terwijl de marge op kwartaalbasis onveranderd bleef, terwijl was gevreesd voor een afname. Het aandeel steeg 8,0 procent.

De cijfers van Heineken leverden het aandeel van de bierbrouwer een koerswinst op van 2,8 procent. Degroof sprak van een kleine meevaller, maar analisten van ING noemden de vrije kasstroom een punt van zorg.

Carrefour gaat voor 800 miljoen euro eigen aandelen inkopen en heeft het dividend verhoogd met 8 procent, nadat de kwartaalomzet van Carrefour met 18 procent steeg naar 25,4 miljard euro. Het aandeel noteerde 8,1 procent hoger.

De Franse luxegroep Kering heeft in 2022 meer dan 20 miljard euro omzet behaald, ofwel een stijging van 15 procent op jaarbasis. Het aandeel steeg 3,5 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield was in Parijs met een verlies van 1,1 procent de sterkste daler.

In Frankfurt ging MTU Aero Engines aan kop met een winst van 4,1 procent. Deutsche Bank verloor 1,1 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 4.124,22 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.