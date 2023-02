Ahold uitblinker in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, profiterend van goed ontvangen resultaten van supermarktketen Ahold Delhaize. De AEX steeg 0,90 procent tot 769,73 punten.



Beleggers kauwden na op het hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfer van dinsdag, dat woensdag werd opgevolgd door meer cijfers die wijzen op een sterker dan verwachte Amerikaanse economie.



De stijgende rentes op staatsleningen laten zien dat beleggers inmiddels rekening houden met meer renteverhogingen door de Federal Reserve, die nodig zullen zijn om de inflatie snel genoeg omlaag te drukken. Zo waren de cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen woensdag sterker dan verwacht, net als het vertrouwen van de huizenbouwers en de zogeheten Empire State-index voor regio New York in februari. De industriele productie viel juist wat tegen. De Amerikaanse olievoorraden stegen vorige week sterk, met 16 miljoen vaten, bleek verder. Dit kwam toch niet als een schok. De olieprijzen daalden bescheiden, met circa 1,5 procent. De dollar werd sterker. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0681. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Ahold Delhaize met 8,0 procent. Jefferies noemde de prestaties in het vierde kwartaal geruststellend en verhoogde het koersdoel. Degroof Petercam sprak van een sterk jaareinde. De cijfers van Heineken leverden de bierbrouwer een koerswinst op van 2,8 procent. Degroof sprak van een kleine meevaller en verhoogde het koersdoel met een paar euro, maar analisten van ING noemden de vrije kasstroom een punt van zorg. Verder steeg Adyen 3,5 procent en won Randstad 2,6 procent. Dalers waren schaars. Unilever gaf 0,7 procent prijs en ING 0,5 procent. In de AMX noteerde Alfen aanvankelijk flink hoger na publicatie van de resultaten, maar die winst sloeg om in verlies en het aandeel sloot 7 procent lager. Volgens analisten waren de cijfers en de vooruitblik van Alfen conform verwachting. Vopak steeg 3 procent na cijfers. Het tankopslagbedrijf voldeed in het vierde kwartaal aan de eigen verwachtingen. "Vopak heeft in het vierde kwartaal goede vooruitgang geboekt", oordeelde ING. Ook Air France-KLM deed goede zaken met een winst van 3,9 procent. De Amerikaanse toerismegerelateerde bedrijven Airbnb en Tripadvisor deden het beter dan verwacht afgelopen periode. Onder de kleinere aandelen won Vyvoryon 1,9 procent. Ordina werd, in aanloop naar cijfers morgen, ook 1,9 procent duurder. CM.com ging hard onderuit met 12,5 procent na cijfers die volgens Jefferies teleurstelden.



Donderdag openen onder andere DSM, NN Group, Arcadis en BAM de boeken. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden woensdag verdeeld rond sluitingstijd in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

