Video: beursrally lijkt niet houdbaar

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen is sceptisch over de houdbaarheid van de recente rally op de aandelenmarkten. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders voor de camera van ABM Financial News.

"We zitten nog steeds wat het monetair beleid betreft in een ongekende verkrappingscyclus. Daarnaast gaan centrale banken ook nog de balans afbouwen, wat betekent dat er minder liquiditeit in de markt komt", aldus Van Leenders.

De beleggingsstrateeg is overigens wat negatiever over de VS dan over Europa. In Europa hebben bedrijfsobligaties de voorkeur en in de VS zit Van Lanschot Kempen wat meer in staatsobligaties met een korte looptijd.

