Beursblik: solide resultaten verwacht bij Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft het afgelopen kwartaal waarschijnlijk een hogere omzet geboekt wat ook resulteerde in een hoger bedrijfsresultaat. Dit is de verwachting van analisten.

ING rekent op een operationele EBITDA van 87 miljoen euro, in vergelijking met 70 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De consensus bedraagt 88 miljoen euro. Dit zou een marge moeten opleveren van 10,7 procent denken de analisten, gelijk aan de marge in 2021. ING vindt dit iets te optimistisch en rekent op een marge van 10,3 procent.

De omzet wordt door ING geraamd op 844 miljoen euro, 22 miljoen euro meer dan de consensus van 822 miljoen euro. Daarmee wordt verwacht dat de omzet een stuk hoger uitvalt dan de 652 miljoen euro in 2021.

ING verwacht solide resultaten, waarbij de analist met name uitkijkt naar meer inzicht in de recente overnames van IBI en DPS: wat dragen de overnames bij op een zelfstandige basis, en wat kan Arcadis vertellen over de integratie, kosten en synergieën.

De ontwikkeling van het orderboek, het nettowerkkapitaal, de kasstroom en de vervanging van een groot overbruggingskrediet zijn andere onderwerpen waar de analist van ING meer informatie over hoopt te krijgen. ING hanteert een koopadvies voor Arcadis met een koersdoel van 46,50 euro.

Arcadis heeft geen concrete outlook afgegeven voor dit jaar, maar zei zich wel gesteund te voelen door de orderinstroom.

Tijdens de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal sprak CEO Peter Oosterveer van een groeiende vraag in de drie hoofddivisies met grote opdrachten in onder meer Amerika en Duitsland.

Arcadis kondigde eind oktober ook aan dat topman Oosterveer na zes jaar in functie volgend jaar zal aftreden. Alan Brooks, de huidige operationeel directeur, is voorgesteld om tijdens tijden de jaarvergadering in mei 2023 aangewezen te worden als diens opvolger. Brooks is sinds 2011 werkzaam bij Arcadis.

Het aandeel Arcadis noteerde woensdag 1,4 procent hoger op 42,98 euro.