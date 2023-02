Goede jaarwisseling voor Roblox Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Roblox heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet licht zien oplopen en het verlies juist heel stevig, maar in december en januari presteerde het bedrijf sterker dan verwacht. Dit bleek woensdag uit cijfers van de maker van online games. De omzet steeg van 569 miljoen naar 579 miljoen dollar, terwijl er een verlies werd geleden van 290 miljoen dollar. Een jaar eerder was het verlies ruim 143 miljoen dollar. Vooral aan R&D spendeerde Roblox meer. In het afgelopen kwartaal ging het om 248 miljoen dollar tegen ruim 173 miljoen dollar een jaar eerder. In heel 2022 liep de omzet met 16 procent op tot 2,2 miljard dollar. Het verlies verdubbelde bijna van 492 miljoen naar 924 miljoen dollar, In januari liep de omzet op jaarbasis met 22 tot 24 procent op, terwijl de spelboekingen die maand tussen de 19 en 21 procent stegen. CFO Michael Guthrie zei dat deze stijgingen ook direct terug te zien waren in de marges van het bedrijf. Het aandeel Roblox opent woensdag 18 procent hoger. Bron: ABM Financial News

