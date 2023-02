Kraft Heinz verhoogt prijzen sterk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz heeft in het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten geboekt, dankzij een prijsverhoging van meer dan 15 procent, maar de vooruitblik van het voedingsmiddelenbedrijf viel wat tegen. Dat bleek woensdag uit cijfers het Amerikaanse bedrijf. Kraft Heinz boekte een nettowinst van 890 miljoen dollar, of 0,72 dollar per aandeel, tegen een verlies van 257 miljoen dollar een jaar eerder in het vierde kwartaal. De aangepaste winst, exclusief bijzondere posten, steeg van 0,79 naar 0,85 dollar. Dit was meer dan de 0,78 dollar die analisten gemiddeld hadden voorzien volgens FactSet. De omzet steeg dan ook met 10,0 procent tot 7,38 miljard dollar, hoger dan de 7,26 miljard dollar die volgens FactSet was voorzien door analisten. Kraft Heinz verhoogde de prijzen met een indrukwekkende 15,2 procent. Dit compenseerde ruimschoots voor het lagere volume en de verschuiving naar goedkopere producten, die de omzet met 4,8 procent drukten. Voor 2023 rekent Kraft Heinz op een winst per aandeel van 2,67 tot 2,75 dollar. Dat is iets lager dan de 2,77 dollar die analisten gemiddeld voorspellen. De inflatie zal naar verwachting in de hoge enkelcijferige percentages blijven dit jaar, verwacht het bedrijf. Bron: ABM Financial News

