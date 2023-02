Warren Buffett breidt belang Apple voorzichtig uit, verkoopt TSMC weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Investeringsbedrijf Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft het belang in Apple voorzichtig uitgebreid, terwijl het belang in TSMC juist fors werd verkleind. Dit bleek dinsdagavond laat uit meldingen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Het belang in Apple ging met bijna 334.000 aandelen naar 5,8 procent. Van de aandelen TSMC deed Berkshire het 86 procent de deur uit, nadat in afgelopen kwartaal nog voor 4,1 miljard dollar aan aandelen TSMC werd ingekocht. Het belang in Chevron werd uitgebreid naar 8,4 procent en het belang in Occidental Petroleum bleef onveranderd. De positie in Paramount, een concurrent van Netflix, werd verhoogd naar 15 procent. Uit de meldingen bij de SEC bleek verder dat Berkshire aandelen Activision Blizzard verkocht. Microsoft probeert de maker van videogames over te nemen, maar toezichthouders zijn kritisch over het overnameplan. Ook werd het belang in Kroger verkleind. Bron: ABM Financial News

