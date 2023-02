Futures Wall Street wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na een wisselvallige dinsdag rond een tegenvallend inflatiecijfer dinsdag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het rood.

"De aanvankelijke positieve reactie op het inflatiecijfer in de futures van de S&P500 dinsdag was vreemd en weerspiegelde waarschijnlijk het afbouwen van hedges en andere derivatenposities", stelde Saxo Bank. "Uiteindelijk werd de markt het eens over de lezing dat de inflatie hardnekkig hoog blijft en dat het pad omlaag langer kan duren dan was voorzien."

Volgens de economen is 4.100 een grens voor de S&P500-index die beleggers in de gaten moeten houden, als ze beducht zijn op aanzienlijk lagere koersen. "Het dilemma voor beleggers is dat als de economie niet in een recessie raakt, de inflatie hoog zal blijven en uiteindelijk de obligatierendementen zal opstuwen en waarschijnlijk de risicopremie op aandelen laat stijgen waardoor de aandelenkoersen zullen dalen", aldus Saxo Bank.

Macro-economisch nieuws komt woensdag voorbeurs van de wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS, de detailhandelsverkopen in januari, de Empire State-index voor de regio New York en cijfers over de industriele productie in januari. De bedrijfsvoorraden in december en het vertrouwen bij huizenbouwers in februari volgen dan na opening van de Amerikaanse aandelenmarkten.

De olieprijs daalde. Een maartfuture West Texas Intermediate ruwe olie noteerde 0,9 procent lager op 78,38 dollar en Brent-olie voor april deed 84,97 dollar, een daling van 0,7 procent.



De euro/dollar noteerde op 1,0717. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0763 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Airbnb boekte vorig jaar voor het eerst winst, dankzij toenemende internationale boekingen. Het aandeel steeg voorbeurs 9 procent.

Tripadvisor won 12 procent in de handel nabeurs, na een omzetstijging in het afgelopen kwartaal, dankzij sterke vraag naar stadsrondleidingen hotelovernachtingen.

Devon Energy verloor 8,5 procent in de elektronische handel. Het olie- en gas bedrijf meldde een lagere kwartaal winst en voorziet een productiedaling in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar.

Ammo verlaagde zijn verwachtingen na een verlies in het afgelopen kwartaal, door een omzetdaling van 40 procent. Het aandeel lijkt 15 procent lager te openen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing verloor 6 procent in de handel voorbeurs, nadat Berkshire Hathaway liet weten zijn investering in de chipfabrikant voor 86 procent te hebben verkocht.



Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld. De S&P500-index daalde 1 punt tot 4.136,13 punten en de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 34.089,27 punten. Technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent tot 11.960,15 punten.