Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag overwegend hoger in een markt die nog altijd sterk let op de ontwikkelingen in de inflatie en de rentes.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 462,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.435,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 1,0 procent met een stand van 7.286,29 punten. De Britse FTSE 100 noteerde vlak op 7.950,62 punten.

Voorzitter Patrick Harker van de Federal Reserve van Philadelphia gaf dinsdag aan dat er ergens dit jaar een moment is dat de Fed een pauze in de renteverhogingen kan toestaan. "Maar we zijn daar nog niet. Het is wel bemoedigend dat de Amerikaanse economie over het geheel genomen relatief gezond blijft", aldus Harker, die voor 2023 een Amerikaanse kerninflatie voorziet van 3,5 procent.

Beleggers bleven verder nog het Amerikaanse inflatiecijfer analyseren, dat op dinsdagmiddag verscheen, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. In januari lagen de consumentenprijzen 6,4 procent hoger dan een jaar geleden. Dat was iets hoger dan de gemiddelde verwachting die op 6,2 procent lag.

"Na de bekendmaking toonden de markten zich volatiel, maar per saldo werd niet echt duidelijk richting gekozen", zag Blekemolen. "Hoewel de inflatie iets hoger uitkwam dan verwacht, betekende dit wel een lichte daling van de 6,5 procent in december. Daarmee lijkt de inflatie verder af te nemen."

Blekemolen ziet wel wat zorgen in de markt, wijzend op de stijgende rentes op de obligatiemarkten. "Beleggers houden plotseling rekening met nog meerdere renteverhogingen, waarbij de Fed Funds Rate tot ruim boven de 5 procent zal uitstijgen."

Beleggers zullen vandaag in dit licht uitkijken naar de laatste cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen om de consumentenvraag te peilen. "Als de cijfers sterk zijn, dan moet de Fed mogelijk de rentes tot 5,5 procent verhogen om de inflatie te temmen", zo stelde Goldman Sachs.

De Britten publiceerden woensdag consumenten- en producentenprijzen over januari, waarbij opviel dat de eerste op maandbasis veel sterker daalde dan verwacht, met 0,6 procent tegen een ingeschatte daling van 0,3 procent. De producentenprijzen lieten over januari op maandbasis daarentegen een veel hoger dan verwachte stijging zien: 0,5 procent tegen een prognose van 0,1 procent.

De industriële productie van de eurozone in december daalde op maandbasis met 1,1 procent, waar een afname met 0,6 procent voor was voorzien. De export van de muntunie kwam over december op een aangepaste basis 4,6 procent op maandbasis lager uit.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag, naast de detailhandelsverkopen, verder de Empire State-index en de industriële productie over januari, het vertrouwen onder huizenbouwers over februari, de bedrijfsvoorraden over december en de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het rood op 77,94 dollar, terwijl voor een april-future Brent 84,52 dollar werd betaald, een daling van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0720. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0715 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0763 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2022, zoals voorzien door analisten, meer omzet behaald dan in de drie maanden ervoor, terwijl de marge op kwartaalbasis onveranderd bleef, terwijl was gevreesd voor een afname. De koers van het aandeel noteerde 4,8 procent hoger.

De cijfers van Heineken leverden het aandeel van de bierbrouwer een koerswinst op van 2,1 procent. Degroof sprak van een kleine meevaller, maar analisten van ING noemden de vrije kasstroom een punt van zorg.

Carrefour gaat voor 800 miljoen euro eigen aandelen inkopen en heeft het dividend verhoogd met 8 procent, nadat de kwartaalomzet van Carrefour met 18 procent steeg naar 25,4 miljard euro. De koers van het aandeel steeg 9 procent.

De Franse luxegroep Kering heeft in 2022 meer dan 20 miljard euro omzet behaald, ofwel een stijging van 15 procent op jaarbasis. De koers van Kering noteerde 6,1 procent hoger.

Parijs liet onder de koersen van de hoofdaandelen ook woensdag weinig minnen zien. In Frankfurt zag iets minder dan de helft van de hoofdaandelen een daling op het bord staan.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500-index daalde dinsdag 1 punt tot 4.136,13 punten en de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 34.089,27 punten. Technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent tot 11.960,15 punten