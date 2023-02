Beursblik: Alfen voldoet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het vierde kwartaal voldaan aan de verwachtingen voor de omzet, terwijl de vooruitblik voor 2023 iets boven de lijn van de consensusverwachting ligt. Dat stelde Barclays woensdag in een rapport. De tak Energie-opslag presteerde beter dan verwacht, terwijl de laadstations voor elektrische auto's iets meer vertraagde dan voorzien, met een daling van 20 procent op kwartaalbasis, door voorradenafbouw, vooral bij de laadpalen voor huishoudens. Deze trend houdt vermoedelijk aan in de eerste helft van het jaar en Alfen verwacht een herstel in het tweede halfjaar. De aangepaste EBITDA-marge van 15,8 procent was 2 procentpunt lager dan de consensus, maar Barclays had juist op 14,8 procent gerekend. Er is sprake van aanhoudende margedruk door verstoringen in de aanvoerketen en hogere projectkosten. De door Alfen verwachte omzet voor 2023 komt in het midden van de bandbreedte neer op 570 miljoen euro, tegen een consensus volgens Bloomberg van 553 miljoen euro. Barclays zit op 556 miljoen euro. De outlook van Alfen is gesteund door opdrachten voor Energy Storage en zekergestelde aanlevering van batterijen. Barclays heeft een Gelijkgewogen advies op het aandeel met een koersdoel van 106,00 euro. Het aandeel stond woensdag 7,0 procent lager op 79,38 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.