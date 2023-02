Valuta: euro wacht op Lagarde

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag relatief vlak in afwachting van een toespraak van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde vanmiddag in Frankfurt.

"Lagarde is ook betrokken bij de besprekingen die later deze week van start gaan omtrent de toestand in en rondom Oekraïne", aldus valutahandelaar Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De markt zal tot die tijd toch ook vooral oog blijven houden voor de Amerikaanse macro-econiomische data", aldus Mevissen.

Voorzitter Patrick Harker van de Federal Reserve van Philadelphia gaf dinsdag aan dat er ergens dit jaar een moment is dat de Fed een pauze in de renteverhogingen kan toestaan. "Maar we zijn daar nog niet. Het is wel bemoedigend dat de Amerikaanse economie over het geheel genomen relatief gezond blijft", aldus Harker, die voor 2023 een Amerikaanse kerninflatie voorziet van 3,5 procent.

De Britten publiceerden woensdag consumenten- en producentenprijzen over januari, waarbij opviel dat de eerste op maandbasis veel sterker daalde dan verwacht, met 0,6 procent tegen een ingeschatte daling van 0,3 procent. De producentenprijzen lieten over januari op maandbasis daarentegen een veel hoger dan verwachte stijging zien: 0,5 procent tegen een prognose van 0,1 procent.

De industriële productie van de eurozone in december daalde op maandbasis met 1,1 procent, waar een afname met 0,6 procent voor was voorzien. De export van de muntunie kwam over december op een aangepaste basis 4,6 procent op maandbasis lager uit.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de detailhandelsverkopen, de Empire State-index en de industriële productie over januari, het vertrouwen onder huizenbouwers over februari, de bedrijfsvoorraden over december en de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0726 dollar. De Europese munt noteerde 0,6 procent hoger op 0,8870 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,7 procent en noteerde op 1,2094 dollar. Vanochtend vroeg noteerde de Britse munt op 1,2148 dollar.