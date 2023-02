Ahold straalt op licht hoger Damrak, Alfen duikt omlaag Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Kort na elf uur won de AEX 0,3 procent op 764,97 punten. Onder meer een koerssprong van Ahold na cijfers, hielp de AEX omhoog. Beleggers kauwden verder nog het Amerikaanse inflatiecijfer, dat op dinsdagmiddag verscheen, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. In januari lagen de consumentenprijzen 6,4 procent hoger dan een jaar geleden. Dat was iets hoger dan de gemiddelde verwachting die op 6,2 procent lag. "Na de bekendmaking toonden de markten zich volatiel, maar per saldo werd niet echt duidelijk richting gekozen", zag Blekemolen. "Hoewel de inflatie iets hoger uitkwam dan verwacht, betekende dit wel een lichte daling van de 6,5 procent in december. Daarmee lijkt de inflatie verder af te nemen." Blekemolen ziet wel wat zorgen in de markt, wijzend op de stijgende rentes op de obligatiemarkten. "Beleggers houden plotseling rekening met nog meerdere renteverhogingen, waarbij de Fed Funds Rate tot ruim boven de 5 procent zal uitstijgen." Beleggers zullen vandaag in dit licht uitkijken naar de laatste cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen om de consumentenvraag te peilen. "Als de cijfers sterk zijn, dan moet de Fed mogelijk de rentes tot 5,5 procent verhogen om de inflatie te temmen", zo stelde Goldman Sachs. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0729. De olieprijzen daalden met circa 1,5 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Ahold Delhaize met 5,6 procent. Jefferies noemde de prestaties in het vierde kwartaal geruststellend en Degroof Petercam sprak van een sterk jaareinde. De cijfers van Heineken leverden de bierbrouwer een koerswinst op van 1,5 procent. Degroof sprak van een kleine meevaller, maar analisten van ING noemden de vrije kasstroom een punt van zorg. Verder steeg AkzoNobel 2,1 procent. Unilever gaf een procent prijs, net als ING. In de AMX schoot Alfen aanvankelijk flink hoger, maar die winst werd tijdens de ochtend volledig kwijtgespeeld. Inmiddels noteert het aandeel 6,1 procent lager. Volgens Jefferies waren de cijfers van Alfen conform verwachting. De omzet zal dit jaar volgens Alfen uitkomen op 540 tot 600 miljoen euro, waar de consensus mikt op 570 miljoen euro. Just Eat Takeaway steeg 2,0 procent. Vopak leverde 0,5 procent in na cijfers. Het tankopslagbedrijf voldeed in het vierde kwartaal aan de eigen verwachtingen. "Vopak heeft in het vierde kwartaal goede vooruitgang geboekt", oordeelde ING. Onder de kleinere aandelen won Vyvoryon 1,7 procent, maar leverde CM.com 7,1 procent in na cijfers. De resultaten van CM.com vielen volgens Jefferies dan ook tegen. Het lokaal genoteerde Almunda steeg 4,1 procent. Bron: ABM Financial News

