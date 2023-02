Beursblik: kleine meevaller Heineken Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft iets betere resultaten over 2022 gepresenteerd dan verwacht, en de herhaling van de outlook was geen verrassing. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag. De Boer verhoogde het koersdoel voor Heineken van 100,00 naar 102,00 euro en handhaafde daarbij het Houden advies. Dat de cijfers afgelopen jaar iets beter dan verwacht waren, schreef De Boer toe aan een hogere omzet per hectoliter. Per saldo zullen analisten hun taxaties niet of nauwelijks aanpassen, voorziet De Boer. Bron: ABM Financial News

