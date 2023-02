Beursblik: goede progressie Vopak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het vierde kwartaal goede vooruitgang geboekt, waarbij de EBITDA van 228 miljoen euro slechts 3 miljoen euro achterbleef op de verwachtingen. Dit concludeerde ING woensdag. ING wees echter ook op een eenmalige voorziening van 12 miljoen euro. Hiervoor gecorrigeerd kwam de EBITDA uit op 240 miljoen. ING concludeerde daarom dat de onderliggende trend nog altijd sterk en beter dan verwacht is. Voor 2023 ligt de consensus volgens ING nu op een aangepast EBITDA van 912 miljoen euro bij een outlook van Vopak van 910 tot 950 miljoen euro. ING verwacht dan ook dat de consensus opwaarts wordt bijgesteld. ING heeft een koopadvies op Vopak met een koersdoel van 32,00 euro. Vopak noteerde woensdag op groen Damrak 2,2 procent lager op 28,93 euro. Bron: ABM Financial News

