Beursblik: cijfers CM.com vallen tegen

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het vierde kwartaal van 2022 ondermaats gepresteerd. Dit oordeelde analist Charles Brennan van Jefferies woensdag. De kwartaalwinst viel lager uit dan de consensus en ook de eigen outlook van CM.com, ondanks dat de outlook al een keer neerwaarts werd bijgesteld, zo merkte Brennan op. CM.com blijft voor eind dit jaar mikken op een positieve EBITDA en op een positieve kasstroom tegen het einde van 2024. Brennan merkte op dat er geen concrete outlook werd afgegeven voor 2023, in het licht van de huidige macro-economische tegenwind. CM.com waarschuwde wel voor een lastige coronagerelateerde vergelijkingsbasis in het lopende eerste kwartaal. CM.com wil zich dit jaar focussen op het realiseren van brutowinst en dat is volgens de analist een logische stap om het huidige gat tussen de omzet- en winstgroei te dichten. Jefferies heeft een Houden advies op CM.com met een koersdoel van 11,00 euro. Het aandeel verloor woensdagochtend 7,1 procent tot 10,55 euro. Bron: ABM Financial News

