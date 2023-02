Beursblik: kasstroom Heineken punt van zorg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De groei die Heineken in 2022 behaalde, leverde geen grote verrassingen op, maar de vrije kasstroom was wel een minpunt. Dit stelden analisten van ING woensdag. "De volumes en de omzet stegen met 11,1 en 31 procent op jaarbasis, wat grofweg in lijn was met de verwachtingen van ING en de consensus van Vuma", aldus analist Reginald Watson. De operationele winst steeg met bijna 32 procent, wat beter is dan de consensus verwachtte, maar wel minder is dan waarop ING rekende. "Hoewel de nettowinst, de winst per aandeel en het dividend stegen met 39 procent op jaarbasis, is het opmerkelijk dat de vrije kasstroom met 4,2 procent daalde", aldus Watson. Dat was ook een misser van 27 procent ten opzichte van zijn verwachtingen. Volgens ING was dit het gevolg van hogere voorraden, hogere investeringen en hogere belastingen. Watson wijst op verschillende factoren die op de operationele vrije kasstroom in 2023 zullen drukken, en ook de winstgroei raken. "Dat is een slecht verhaal, als de outlook voor de nettowinstgroei ook al laag is", vindt de analist. ING heeft een verkoopadvies op Heineken met een koersdoel van 69,54 euro. Het aandeel stijgt woensdag 1,9 procent naar 92,96 euro. Bron: ABM Financial News

