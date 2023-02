Kering heeft uitdagend jaar achter de rug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Franse luxegroep Kering heeft in 2022 meer dan 20 miljard euro omzet behaald, ofwel een stijging van 15 procent op jaarbasis. Dit bleek woensdag uit cijfers. Op vergelijkbare basis steeg de omzet met 9 procent. De omzet van het rechtstreeks geëxploiteerde retailnetwerk, dat ook de e-commercesites omvat, steeg in 2022 met 10 procent op vergelijkbare basis, met dankzij goede prestaties geleverd in West-Europa en Japan. Gucci is met 10,5 miljard euro inmiddels goed voor de helft van de groepsomzet. De omzet van het merk steeg met 8 procent ten opzichte van 2021, maar op vergelijkbare basis was de plus slechts een procent. In het vierde kwartaal van 2022 daalde de totale omzet met 2 procent jaar-op-jaar en met 7 procent op vergelijkbare basis, met gemengde prestaties in de verschillende regio's. Met name de situatie in China woog op de verkopen en dat vooral tijdens het vierde kwartaal. Gucci zag de omzet afgelopen kwartaal met 14 procent dalen op vergelijkbare basis. Alle onderdelen van de groep droegen in 2022 bij tot de stijging van het terugkerende operationele resultaat met 11 procent tot 5,6 miljard euro. De bijbehorende marge bedroeg 27,5 procent. De nettowinst kwam uit op 3,6 miljard euro, een stijging van 14 procent. Op 18 januari 2023 werd een interim-dividend van 4,50 euro per aandeel betaald dat, mits goedgekeurd, op 4 mei zal worden aangevuld met een slotdividend van 9,50 euro worden betaald. Outlook Wat de toekomst betreft, gaf het management aan dat Kering nog steeds wordt geconfronteerd met aanhoudende economische en geopolitieke onzekerheid op de korte termijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.