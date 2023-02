Beursblik: Ahold stelt gerust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft een geruststellend vierde kwartaal achter de rug. Dit stelde analist James Grzinic van Jefferies woensdag. De EBIT viel 15 procent hoger uit dan verwacht, vooral dankzij "piekmarges" in de VS, aldus de analist. De afgegeven outlook voor 2023 betekent volgens Jefferies dat de analistenconsensus voor de winst per aandeel met zo'n 5 procent omhoog moet. En dat is beter dan Grzinic en de markt vreesden, aldus de analist. Ahold rekent voor dit jaar op een zelfde winst per aandeel als in 2022, toen dit 2,55 euro per aandeel was. De consensus staat op 2,46 euro. De focus bij de toelichting door Ahold op de cijfers zal volgens Jefferies liggen op de valuta-effecten, en op de Amerikaanse marge. Jefferies heeft een Houden advies op Ahold met een koersdoel van 27,00 euro. Bron: ABM Financial News

