Beursblik: cijfers Alfen in lijn met verwachtingen

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het vierde kwartaal van 2022 in lijn met de verwachtingen gepresteerd. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies woensdag. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 51 procent tot 111 miljoen euro, hetgeen 2 procent boven de consensusverwachtingen lag, zo stelde Kerstens, mede dankzij een verdere groei in energieopslag. De groei van de oplaadvolumes vertraagde op kwartaalbasis, waardoor de omzet daaruit 6 procent lager uitviel dan waar de consensus rekening mee hield. Ook de omzet uit Smart Grids viel 6 procent lager uit dan verwacht, terwijl het EBITDA-resultaat van Alfen wel weer conform verwachting was. De operationele kasstroom kwam op nul uit, nadat het werkkapitaal steeg. Alfen verwacht voor dit jaar een vertraging van de omzetgroei van de 76 procent in 2022 tot circa 30 procent in 2023. De omzet kan volgens Alfen uitkomen op 540 tot 600 miljoen euro, waar de consensus mikt op 570 miljoen euro. Jefferies heeft een Underperform advies op Alfen met een koersdoel van 65,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 85,34 euro. Bron: ABM Financial News

