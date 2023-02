'Buffett verkoopt belang in TSMC grotendeels' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett, heeft een groot deel van het belang in TSMC verkocht. Dit meldde persbureau Reuters woensdag. Het aandeel TSMC daalde bijna 4 procent. Berkshire zou 86,2 procent van zijn belang in TSMC hebben verkocht. Bron: ABM Financial News

