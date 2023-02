Ahold Delhaize weet marge goed vast te houden

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2022, zoals voorzien door analisten, meer omzet behaald dan in de drie maanden ervoor, terwijl de marge op kwartaalbasis onveranderd bleef, terwijl was gevreesd voor een afname. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Zaanse supermarktketen.

Volgens CEO Frans Muller eindigde Ahold 2022 solide. Dat was onder meer te danken aan een scherpe focus op de kosten, aldus de topman. Er is inmiddels voor 979 miljoen euro aan kosten bespaard, "ruim 100 miljoen euro meer dan aanvankelijk gepland".

"Ondanks de toenemende macro-economische en geopolitieke uitdagingen, verwachten we consistente resultaten te leveren in 2023, met een sterke focus op de kasstroom", blikte de CEO vooruit.

Kwartaalcijfers

Ahold boekte een omzet van 23,4 miljard euro, goed voor een vergelijkbare groei van 7,9 procent. Dat was in het derde kwartaal nog 22,4 miljard euro. Analisten rekenden op 23,3 miljard euro. Online steeg de omzet met 12,4 procent tot 2,4 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam opnieuw uit de Verenigde Staten, met 15,1 miljard euro. Europa was goed voor 8,6 miljard euro omzet. Analisten rekenden op respectievelijk 14,7 en 8,6 miljard euro.

In het vierde kwartaal boekte Ahold een vergelijkbare groei van 9,1 procent in de VS. Dat is meer dan de 8,1 procent die analisten hadden verwacht. De consensus rekende verder op een onderliggende operationele marge in de VS van 4,2 procent. Dat werd uiteindelijk 4,7 procent.

Voor Europa kwam de vergelijkbare groei uit op 5,7 procent en de marge op 4,0 procent. Hier lagen de ramingen op respectievelijk 5,9 en 3,5 procent.

Verder meldde Ahold dat de brutotransactiewaarde bij Bol.com met bijna 2 procent daalde in 2022. De markt kromp volgens het bedrijf echter met circa 6 procent. Wel bleef Bol.com winstgevend met een onderliggende EBITDA van 125 miljoen euro, aldus Muller.

De onderliggende groepsmarge bedroeg zo 4,4 procent, tegen eveneens 4,4 procent in de drie maanden ervoor. De analistenraming bedroeg 3,8 procent.

De onderliggend operationele winst bedroeg 1,0 miljard euro en netto verdiende Ahold in het vierde kwartaal 809 miljoen euro. Analisten hadden een nettowinst van 589 miljoen verwacht.

In het vierde kwartaal van 2021 behaalde Ahold een omzet van 20,1 miljard euro met een groei van 3,2 procent. De onderliggende marge kwam toen uit op 4,2 procent.

2022

Voor heel 2022 mikte Ahold zelf op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent. Analisten gingen uit van 4,1 procent. Daarbij voorspelde de consensus voor heel het boekjaar een omzet van 86,9 miljard euro.

De onderliggende operationele marge bedroeg daadwerkelijk 4,3 procent op een jaaromzet van 87,0 miljard euro.

De onderliggende winst per aandeel steeg in 2022 met 16,5 procent naar 2,55 euro. Ahold rekende zelf op een lage dubbelcijferige stijging van de onderliggende winst per aandeel. De consensus rekende op een groei van 11,2 procent.

De vrije kasstroom bedroeg afgelopen jaar bijna 2,2 miljard euro. Die zou volgens Ahold circa 2,0 miljard euro bedragen.

Dividend

Ahold kondigde woensdag een dividend over 2022 aan van 1,05 euro per aandeel. Dat is 10,5 procent meer dan over 2021.

Outlook

Ahold zei voor 2023 te rekenen op een onderliggende operationele marge van 4,0 procent of meer, terwijl de onderliggende winst per aandeel vergelijkbaar zal zijn met die in 2022.

De vrije kasstroom zal rond de 2,0 miljard euro liggen en Ahold denkt circa 2,5 miljard euro te investeren.

Analisten van JPMorgan zeiden in aanloop naar de cijfers vandaag te rekenen op een conservatieve outlook van Ahold voor 2023, wat "gebruikelijk" is in deze tijd van het jaar.

Voor 2023 mikt de consensus op een groepsomzet van 89,6 miljard euro en een nettowinst van zo’n 2,4 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten ook uitkomen rond 2,4 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,0 procent. De vrije kasstroom schatten de analisten in op ruim 2 miljard euro.