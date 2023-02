Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog fractioneel hoger op 762,97 punten.

Beleggers reageerden dinsdag weifelend op cijfers over de Amerikaanse inflatie, die in januari vertraagde, maar niet zo sterk als economen hadden verwacht. De inflatie kwam op jaarbasis uit op 6,4 procent, waar werd gerekend op een niveau van 6,2 procent.

"De heropleving van de inflatie is zeker geen goed teken voor de mondiale markten", aldus analisten van CMC Markets.

Het hogere inflatiecijfer zal er mogelijk toe leiden dat de Federal Reserve niet alleen de rente zal verhogen in maart, waar al rekening mee werd gehouden, maar dat de centrale bank ook zal aansturen op meer renteverhogingen in de komende maanden.

"De kracht van de kerninflatie, suggereert dat de Fed nog veel werk moet verzetten om de inflatie terug te krijgen naar het gewenste niveau van 2 procent", zo stelden analisten van Goldman Sachs Asset Management.

"De Amerikaanse inflatie is hardnekkig", concludeerde IG. "De inflatie heeft wel degelijk de weg naar beneden gevonden, maar ligt nog steeds hoger dan waar de markt op hoopte", zo stelde Silicon Valley bank.

Analisten van Brandywine Global merkten op dat de markt na de inflatiedata van dinsdag minder rekening houdt met renteverlagingen, waardoor de rentes op Amerikaanse tweejaarsobligaties steeg. "De obligatiemarkten hadden al diverse renteverlagingen ingeprijsd", aldus de analisten. "Maar op basis van de data die bekend zijn, lijkt het erop dat beleggers hier wat te optimistisch in waren."

De markt zal vandaag dan ook uitkijken naar cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die in het licht van de hogere rentes, mogelijk inzicht kunnen geven over de consumentenbestedingen en de economie. "Als de cijfers sterk zijn, dan moet de Fed mogelijk de rentes tot 5,5 procent verhogen om de inflatie te temmen", zo stelde Goldman Sachs.

De olieprijs daalde, ondanks een OPEC-rapport waaruit bleek dat dit jaar een groei van de vraag naar olie wordt verwacht van 2,3 miljoen vaten per dag. Dit is 100.000 vaten meer dan een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,0714. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0763.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal van 2022, zoals voorzien door analisten, meer omzet behaald dan in de drie maanden ervoor, terwijl de marge op kwartaalbasis onveranderd bleef, terwijl was gevreesd voor een afname.

Heineken heeft in 2022 de bierverkoop zien stijgen, opnieuw dankzij het coronaherstel in Azië. CEO Dolf van den Brink waarschuwde dat ook 2023 uitdagend zal blijven. "We zullen blijven investeren, terwijl we gedisciplineerd blijven ten aanzien van de prijzen en de kosten." Heineken verwacht voor 2023 nog altijd op autonome basis een operationele winstgroei in de bandbreedte van 5 tot 10 procent. De markt rekent op 7,3 procent.

Vopak heeft in het vierde kwartaal aan de eigen verwachtingen voldaan. Voor het lopende boekjaar 2023 verwacht de onderneming een EBITDA zonder bijzondere posten van 910 tot 950 miljoen euro.

Alfen heeft in 2022 de omzet fors zien stijgen, terwijl de aangepaste EBITDA zelfs ruimschoots verdubbelde.

CM.com heeft in het vierde kwartaal de omzetgroei flink zien aantrekken. De onderliggende omzetgroei zal in 2023 doorzetten, aldus CM.com, maar het lopende eerste kwartaal kent wel een moeilijke vergelijkingsbasis, waarschuwde het bedrijf.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index daalde dinsdag fractioneel tot 4.136,13 punten en de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 34.089,27 punten. Technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent tot 11.960,15 punten.